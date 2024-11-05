Mersin'de Kız Çocuklarına Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Başlatıldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal desteklerden faydalanan ailelerin 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına, talep edilmesi durumunda ücretsiz HPV aşı uygulaması yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, halk sağlığı açısından önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini duyurarak, "Önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden olan HPV ile mücadele için harekete geçiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Mersin Üniversitesi arasında yapılan protokolle Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına, ebeveyni/vasisi tarafından talep edilmesi durumunda, ücretsiz HPV aşı uygulaması yapılacak. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesindeki 'e-işlemler' sekmesinde yer alan 'başvuru merkezi' portalından gerçekleştirilebilecek. Büyükşehir Belediyesi bu projesiyle her beş kadından birinde görülen HPV virüsünü erken yaşlarda önlemeyi amaçlıyor.

"HPV ile mücadele için harekete geçiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, halk sağlığı açısından önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini duyurarak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığı alanında örnek bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden olan HPV ile mücadele için harekete geçiyoruz" diye konuştu.

Projenin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına uygulanacağının altını çizen Seçer, "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'mız koordinasyonunda Mersin Üniversitesi iş birliği ile belediyemizin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş aralığındaki kız çocukları, ebeveyn ya da vasilerin talep etmesi halinde, ücretsiz olarak aşıyı yaptırabilecekler" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 90 oranında koruyuculuğu olan güvenilir bir aşı"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atilla, HPV virüsü ve HPV aşısının önemi ile ilgili, "Aşımız her yaş aralığındaki kadınlara ve 26 yaşını doldurmamış erkeklere yapılabilir. Biz aşıyı virüsle hiç karşılaşmamış 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına yapacağız. Aşımız oldukça güvenilir ve etkili bir aşı. Özellikle 9-14 yaş aralığında yapılan aşının yüzde 90 civarında koruyuculuğu olduğu gösterildi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da aşının fayda ve zarar oranının, fayda lehine olduğu açıklandı" diye konuştu.

Aşının yan etkilerinin basit olduğunu ve sık görülmediğini belirten Atilla, "Bu aşı sadece rahim ağzı kanserine karşı değil, anal kanserler, genital siğiller ve baş-boyun kanserlerine karşı da koruyucu etkidedir. Aşının yan etkileri, çocukluk çağında yapılan aşıların yan etkisi kadar" dedi.

Atilla, aşı talepleri için uygulanacak başvuru sürecini ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"9-14 yaş aralığında koruyuculuğu yüzde doksanlara varan aşımızı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi arasında yapılan protokolle; üniversite hastanesi çocuk hastalıkları enfeksiyon bölümünde yapacağız. Belediyemizden sosyal destek alan ailelerin web sitemiz üzerinden müracaat etmeleriyle birlikte taleplerini alacağız ve talepleri doğrultusunda da kız çocuklarına aşılarını yapacağız."