Mersin'de Lojistik Merkezi için yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Lojistik Merkezi için yol yapım çalışmaları devam ediyor

Mersin\'de Lojistik Merkezi için yol yapım çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Lojistik Merkezi'nin giriş-çıkışını sağlayacak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 600 metrelik yolda zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirecek. Lojistik Merkezi, tüm lojistik süreçlerin tek merkezden yürütülmesini hedefliyor.

30.04.2024 11:46  Güncelleme: 11:59
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yapımı süren Lojistik Merkezine giriş-çıkışın sağlanacağı alanda yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, nakliye komisyoncularının ihtiyacını karşılayacak nitelikteki merkezle ilgili yol açma çalışmasına devam ediyor. Ekipler, Akdeniz ilçesi Nacarlı bölgesinde yer alan Lojistik Merkezine giriş ve çıkışın sağlanacağı 600 metrelik yolda zemin iyileştirme işlemlerinin ardından asfaltlama çalışması yapacak. Genişliği 15 metre olacak yolu hem nakliye komisyoncuları, hem de mahalle sakinleri kullanabilecek.

"Tüm lojistik süreçlerin tek merkezden yürütülecek"

Tüm lojistik süreçlerin tek merkezden yürütülmesinin hedeflendiği, lojistik firmaları için önemli bir merkez olan Lojistik Merkezi'nin, nakliye komisyoncularının bütün ihtiyacını karşılayacak nitelikte olacağı belirtildi. Yaklaşık 77 bin metrekare alana sahip merkezde 100 firmanın yer alacağı ofisler, ortak kullanıma ait idari ve sosyal tesislerin yanı sıra, servis bakım atölyeleri ve 181 araçlık tır parkının yer alacağı kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Lojistik Merkezi için yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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