Mersin\'de Mahalle Mutfakları Projesi Büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşların sağlıklı ve ekonomik yemeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Mahalle Mutfakları projesi büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında Tarsus'ta Fevzi Çakmak ve Yeni Mahalle olmak üzere 2 yeni noktada daha mahalle mutfağı hizmet vermeye başlarken, il genelindeki toplam mahalle mutfağı sayısı 57'ye ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen mahalle mutfakları, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ortamda vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. 2020 yılında başlatılan projeyle bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyon yurttaş uygun fiyatlı sıcak yemeğe ulaşma imkanı buldu.

Günde 3 bin kişiye 25 TL'ye 3 çeşit yemek

Hafta içi her gün binlerce vatandaşa 3 çeşit yemek ve ekmek yalnızca 25 TL gibi sembolik bir ücretle sunuluyor. Mahalle mutfakları, özellikle yemek yapma imkanı olmayan yaşlı, engelli, öğrenci ve dar gelirli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesinde görev yapan Cansu Koraç, "Mahalle mutfakları hizmeti 2020 yılında Halkkent Sosyal Yaşam Merkezinde başladı. Bugün itibariyle merkezde 34, Tarsus'ta 19, Erdemli'de 4 olmak üzere toplam 57 noktada vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Her gün yaklaşık 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan tam not

Mahalle sakinlerinden Şaban Deri, "Bu hizmet ihtiyaçtan çok daha öte. Bir dürüm dışarda 200-300 TL. Biz buradan 4 kişilik yemeği 100 TL'ye alıyoruz. Evde yapsak daha pahalı olur" diye konuştu. Hatica Aykanat ise "Evde 2 kişiyiz. Bu yemekleri evde yapmaya kalksam 500-600 lira masraf çıkar. Buradan 50 TL'ye 2 kişilik sıcak yemek alabiliyorum. Gerçekten çok güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı.

Salih Koca da fiyatların oldukça uygun olduğuna dikkat çekerek, "İlk bakınca ekmek fiyatı zannettim, meğer sıcak yemekmiş. 50 TL'ye 2 kişilik yemek aldım. Hem konumu güzel, hem de çok uygun" dedi. - MERSİN