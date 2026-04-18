Mersin'de Okul Saldırılarına Protesto

18.04.2026 15:30
Mersin'de öğretmenler ve öğrenciler, okul saldırılarını protesto ederken polisle çatıştı.

(MERSİN) - Okulları hedef alan saldırıları ve şiddet olaylarını protesto etmek isteyen öğretmenlerin ve öğrencilerin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne topluca yürümesine polis izin vermedi. Öğretmenlerin önünde barikat kuran polisle göstericiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Mersin'de Eğitim-Sen'in çağrısıyla bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinden yurttaşlar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yapılan saldırıları protesto etmek için Milli Eğitim Müdürlüğüne yürümek istedi. Grup, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Kuşimato Sokağı'nda bir araya geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü de çok sayıda Çevik Kuvvet polisi ve TOMA ile sokakta önlem aldı.

Eğitimci ve vatandaşların toplanmasının ardından Çevik Kuvvet ekipleri 2 ayrı barikat kurarak yürüyüşü engelledi. Eylemde "Öğretmene değil, katillere barikat", "Yusuf Tekin istifa" şeklinde sloganlar attı.

Eğitim-Sen yöneticileriyle Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi ancak polis barikatı kaldırmadı ve toplu yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine göstericiler ikişer kişilik gruplar halinde barikattan çıktı ve bireysel olarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti. Bu sırada öğrencilerle polisler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Müdürlük önündeki basın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Advertisement
