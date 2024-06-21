Mersin'de Sıcak Hava Etkisi: Vatandaşlar Serinlemek İçin Farklı Yöntemlere Başvuruyor - Son Dakika
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Mersin'de Sıcak Hava Etkisi: Vatandaşlar Serinlemek İçin Farklı Yöntemlere Başvuruyor

Mersin\'de Sıcak Hava Etkisi: Vatandaşlar Serinlemek İçin Farklı Yöntemlere Başvuruyor

Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar denize girme veya gölgelik alanlarda dinlenme gibi farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığı 35 dereceyi aşarken, nem oranı da yüzde 75'lere ulaşıyor. Vatandaşlar sıcak havadan kaçmak için parklarda dinlenme veya denize girme gibi çeşitli yöntemlere başvuruyor. Hayvanlar da parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor. Çocuklar ise denize atlayarak serinlemeyi tercih ediyor.

21.06.2024 11:28
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Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Kimileri denize girerken, kimileri de gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçiriyor.

Meteoroloji verilerine göre, Mersin'de nem oranı yüzde 75'lere ulaşırken hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aşıyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece civarında seyrediyor. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, çıkmak zorunda kalanlar da bunaltıcı havadan kaçmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kent merkezindeki kimi vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenerek vakit geçiriyor, kimileri ise Millet Bahçesi sahilinde denize girerek serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar ise Atatürk Parkı sahilinde denize girmeyi tercih etti. Sıcak havadan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Parklarda ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan hayvanlar dikkat çekiyor.

"Çocuklar evde oturmaktan bunaldı"

Serinlemek için çocuklarını denize getirdiğini belirten Erdoğan Yılmaz, hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hale geldiğini ifade ederek, "Çocuklar evde oturmaktan bunaldıkları için ben de denize getirdim. Çocuklar denizi görür görmez dayanamadılar; formalarıyla denize atladılar" dedi.

Balık tutmaya geldiklerini ancak havanın sıcak olması nedeniyle denize girdiklerini belirten Bora Sarıgül ise, "Normalde balık tutmaya geldik ama havanın çok sıcak olduğunu görünce dayanamadık, denize girdik" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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