Mersin\'de Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Kutladı

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Suriye'deki Esed rejiminin düşmesiyle birlikte Mersin'deki Suriyeliler sevinçlerini sokaklara taşıdı.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte, Mersin'de yaşayan Suriyeliler kutlamalara başladı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de bir araya gelen bir grup Suriyeli, yürüyüş yaparak Esed rejiminin düşmesini kutladı, araçlarla konvoy oluşturdu. Tekbir getirerek yürüyüş yapan Suriyeliler, Suriye bayrakları taşıdı, zafer işareti yaptı. Güvenlik güçleri de kutlamaların kontrollü bir şekilde devam etmesi için önlem aldı. - MERSİN