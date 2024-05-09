Mersin'de Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı

Mersin\'de Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı

Mersin'de taksi ücretlerine zam yapıldığı bildirildi. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış fiyatı 25 liraya, kilometre ücreti ise 28 liraya yükseltildi. Zamın sebebi olarak artan akaryakıt fiyatları, lastik ve yedek parça fiyatlarındaki artışlar gösterildi. Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Veysel Sarı, taksicilerle bir araya gelerek yeni fiyat tarifesini açıkladı. Sarı, müşteri memnuniyeti ve can güvenliği için araç bakımının önemine vurgu yaparak, esnafın müşteriye en iyi hizmeti sunması gerektiğini belirtti.

09.05.2024 14:47  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de taksi ücretlerine zam yapıldığı bildirilirdi. Zamlı yeni tarifeye göre 18 lira olan taksimetre açılış fiyatı 25 liraya, 20 lira olan kilometre ücreti de 28 liraya yükseltildi.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Veysel Sarı, bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesinin taksimetrelere ayarlanması için muayene istasyonunda toplanan taksicilerle bir araya geldi. Sarı, artan akaryakıt fiyatları,, lastik ve yedek parçalardaki fiyat tırmanışı ve araç bakım ücretlerindeki artışların yeni fiyat tarifesini kaçınılmaz kıldığını söyledi. Sarı, fiyatlarda yapılan her artışın kendi kazançlarının azalması olduğunu belirterek, "Bizler fiyat artışından yana değiliz. Akaryakıta, yedek parçalara, lastiğe gelen fiyat artışları yeni tarifeyi kaçınılmaz kıldı. Araçların bakımının yapılması, müşterinin can güvenliği ve memnuniyeti açısından çok önemli. Biz bugün lastiğimizi yenileyemezsek, aracımızın bakımını yapmazsak, müşterimizin can güvenliğini tehlikeye atarız" dedi.

Veysel Sarı, konuşmasının devamında her esnafın, müşterinin veli nimet olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Müşteri bizim kazanç kapımız, veli nimetimiz. Onlara en iyi hizmeti vermek, güler yüz göstermek, hepimizin görevi. Müşterimizle aramızdaki sevgi saygı duygusunu güçlendirmeliyiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Veysel Sarı, Mersin, Zam, Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 16:03:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement