Mersin'de Terör Örgütü Elebaşı Lehin Slogan Atan 10 Şüpheli Tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüphelinin çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA