Mersin'de toplu taşımada sıkı klima denetimi - Son Dakika
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Mersin'de toplu taşımada sıkı klima denetimi

Mersin\'de toplu taşımada sıkı klima denetimi
26.06.2026 10:37  Güncelleme: 10:39
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarında klima kullanımı, temizlik ve kurallara uyumu denetliyor. Arızalı klimalı araçlar trafikten çekilirken, kural ihlali yapan sürücülere ceza kesiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin kurallara uyup uymadığını titizlikle denetliyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda da toplu taşıma araçlarını denetliyor. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Trafik Zabıta Amiri Serdar Bozkoyun, denetimlerin vatandaşların daha konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek, günün belirli saatlerinde duraklarda rutin kontroller gerçekleştirdiklerini söyledi. 'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne ulaşan şikayetleri de anında değerlendirdiklerini ifade eden Bozkoyun, arızalı kliması bulunan araçların trafikten çekilerek eksikliklerini gidermelerinin sağlandığını kaydetti.

Denetimlerin yalnızca klima kontrolleriyle sınırlı olmadığını dile getiren Bozkoyun, fazla yolcu taşınması, araç içerisinde sigara içilmesi ve kapısı açık şekilde seyreden araçlara yönelik de denetim yapıldığını, kural ihlali tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Toplu taşıma sürücülerinden Emrah Koçak da klima denetimlerinin artırılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, tüm araçlarda klimaların çalışmasının toplu taşımaya olan ilgiyi artıracağını ve bunun hem yolcular hem de şoförler açısından fayda sağlayacağını söyledi.

Toplu taşımayı kullanan vatandaşlardan Sabahat Kibritoğlu ise özellikle sıcak havalarda klimanın büyük önem taşıdığını belirterek, bazı minibüs ve dolmuşlarda klima sorunu yaşandığını, klimanın çalışmadığı zamanlarda yolculuğun zorlaştığını dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de toplu taşımada sıkı klima denetimi - Son Dakika

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