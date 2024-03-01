Mersin\'de Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Meslek Tanıtım Günleri Düzenlendi

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Mersin'in Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 'Meslek Tanıtım Günleri' programı düzenledi.

Metropol gökdelen binasının 29'uncu katında bulunan, belediyeye ait etüt merkezinin konferans salonunda organize edilen programa öğrenci ve öğretmenler katıldı. Programda Eczacılar Odası Genel Sekreteri Cemil Oktay Aslan, Avukat Alanur Güneri Ekici, Uzman Klinik Psikolog Nisa Nur Yıldıran ile Akademisyen ve Yüksek Mühendis Yasir Ziya Gültak konuşmacı olarak yer aldı.

Uzman konuklar, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere gerçekten severek yapacakları, mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bölüm ve meslekleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan uzmanlar, fakülte tercihi yaparken üniversitenin sağladığı sosyal imkanları da mutlaka araştırmaları için gençlere önerilerde bulundu.

"Diploma sahibi olan insanlardan bir farkınız olmalı"

Sunumlarında, bugün yaptıkları meslekleri neden tercih ettiklerini anlatan farklı mesleklerden konuşmacılar, nasıl karar verdiklerini, odaklanmanın önemi ve sınavlara nasıl hazırlandıkları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Meslek hayatına giden yolda üniversite kazanmanın birinci basamak olduğunu ifade eden Akademisyen ve Yüksek Mühendis Yasir Ziya Gültak, "Üniversiteye kaydolup hazırlığı atladıktan sonra sadece gezip tozup, ama günü geldiğinde derslerinize çalışıp iyi bir şekilde bile okulu bitirseniz artık bir işe yaramıyor. Üniversiteler eğlenme yeri değil, bir eğitim yeridir. Etrafınıza sorun, üniversite mezunu olup iş bulamayan veya bulduğu işten memnun olmayan birçok insan görürsünüz. Peki, sebebi nedir? Üniversiteye geliyorlar ve eğitimlerini tamamlıyorlar fakat kendilerini geliştirmiyorlar. Günümüzde herkes artık diploma alabiliyor. Diplomanın önemi var fakat diploması olan insanlardan mutlaka bir farkınız olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Meslek seçiminde kişisel özelliklerinizi de göz önünde bulundurun"

Uzman Klinik Psikolog Nisa Nur Yıldıran ise sunumunda, "Ben bu mesleği gerçekten yapmak istiyor muyum?" sorusuna net bir yanıtınızın olması çok kıymetlidir. Çünkü bu ilerleyen süreçlerde her bölüm için böyledir. Bu soru, eğitim sürecinizde iyi bir motivasyon kaynağı olacaktır. Çünkü üniversite okurken hangi bölüm olursa olsun hakikaten motivasyona ihtiyacınız oluyor. Bu noktada, 'Neden psikoloji okumak istiyorum?' sorusunun yanıtına, 'İnsanlara yardım etmeyi seviyorum' gibi bir tuzağa düşmeyin. Burada daha çok kişisel özelliklerinize bakın. İyi bir dinleyiciyim, iyi bir anlatıcıyım, meraklıyım, felsefe ile aram iyi' gibi özelliklerinizi gözden geçirin" ifadelerini kullandı. - MERSİN