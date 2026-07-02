Mersin Emniyet Müdürü'nden İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Mersin Emniyet Müdürü'nden İşbirliği Vurgusu

Mersin Emniyet Müdürü\'nden İşbirliği Vurgusu
02.07.2026 15:16
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Emniyet Müdürü Aktaş, basınla iş birliği yaparak Mersin'de güven ortamını koruyacaklarını belirtti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, uzun yıllar Adana'da görev yaptığını belirterek, bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti. Aktaş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla iş birliği içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, kısa süre önce göreve başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir'in de eşlik ettiği ziyarette, MGC Başkan Kaya Tepe, cemiyetin üye yapısı ve kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Aktaş'a bilgi verdi. Gazetecilerin kamu adına önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Tepe, meslek mensuplarının görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları bazı sorunları da dile getirerek, bu konularda emniyet teşkilatıyla sağlıklı iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise basının kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Basın mensuplarıyla uyum içerisinde çalışmayı önemsediklerini ifade eden Aktaş, "Uzun yıllar Adana'da görev yaptım. Bu nedenle bölgeye yabancı değilim. Mersin'de tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarımızla iş birliği içinde, huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik verimli bir çalışma süreci yürüteceğimize inanıyorum" dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Emniyet Müdürü'nden İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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