Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, kamu ve güvenlik bürokrasisiyle temaslarda bulundu

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentte görev yapan üst düzey kamu ve güvenlik bürokrasisinin temsilcileriyle bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, KKTC Başkonsolosu Ülkü Alemdar, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hamza Türker, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ü makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Gerçekleştirilen görüşmelerde karşılıklı iyi dilek ve temenniler paylaşılırken, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi ele alındı. Aktaş, görev yaptıkları alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmalarda, kurumlar arasındaki iletişimin ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Aktaş'ın temaslarının, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.