Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kiremithane Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalledeki günlük yaşam, güvenlik ve vatandaşların talepleri hakkında sohbet etti.

Kiremithane Mahallesi Muhtarı Doğan Bilyeli ile görüşen İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, daha sonra mahalledeki esnafları tek tek ziyaret ederek iş yeri sahipleriyle görüştü. Aktaş, vatandaşlarla da sohbet ederek onların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Mahalle esnafı ve vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmelerde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra mahallede yaşanan sorunlar da ele alındı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelinin de eşlik ettiği buluşmada, polis-vatandaş iletişiminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emniyet teşkilatının vatandaşlarla doğrudan iletişim halinde olmasının önemine vurgu yaparak, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Aktaş, mahalle esnafı ve vatandaşların gösterdiği samimi misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.