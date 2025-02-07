Mersin İtfaiyesi Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mersin İtfaiyesi Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 5 farklı senaryonun uygulandığı bir yangın ve kurtarma tatbikatı yaparak afet durumlarına hazırlıklarını güçlendirdi. Tatbikatlarda, ekipler çeşitli kurtarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi.

07.02.2025 23:00
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Mersin İtfaiyesi yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 5 farklı senaryonun uygulandığı yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikatlarda, ekipler yangın ve kurtarma operasyonlarına yönelik yetkinliklerini test ederek, afet durumlarına hazırlıklarını güçlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ata Eğitim Merkezi'nde 2025 yılının ilk tatbikatını gerçekleştirdi. 5 farklı senaryonun uygulamalı olarak gerçekleştirildiği tatbikatlarda, 'müstakil evlerde meydana gelen yangınlara müdahale ve kurtarma', 'kaza sonucu şarampole yuvarlanmış vatandaşın, kurtarma üçgeni kullanılarak kurtarılması', 'yüksek katlı binada meydana gelen yangından vatandaşın kurtarılması ve yangının söndürülmesi', 'çöken inşaat alanında mahsur kalan vatandaşların tahliyesi' ve 'kuyuya düşen vatandaşın tahliyesi' gibi senaryolar üzerine yapıldı.

Senaryoların her birinde çeşitli kurtarma araçları ve ekipmanları kullanılarak, operasyonlar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Olay anı müdahalelerinin birebir uygulandığı tatbikatlarla personelin doğru ve hızlı bir şekilde hareket etme becerilerini geliştirildi. Tatbikatlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının hem yangınla mücadelede, hem de kurtarma operasyonlarında oldukça donanımlı ve eğitimli bir kadroya sahip olduğunu kanıtladı.

"Eğitim sürecine ve tatbikatlara devam edeceğiz"

İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, 2025'in ilk tatbikatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tatbikatlar, yaşanabilecek olaylarda İtfaiye Daire Başkanlığını önemli derecede ilgilendiriyor. Biz de bugün 5 farklı senaryoda güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız zaten bunları normal süreçlerde kendi iş yaşantılarında gerçekleştiriyorlar. Ama bugün burada bir farkındalık oluşturmamız gerekiyordu. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, eğitim sürecine ve tatbikatlara devam ederek halkımızı bu konuda bilgilendireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin İtfaiyesi Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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