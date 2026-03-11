Mersin Mezitli'de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Mezitli'de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı

11.03.2026 15:41  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında bir evden yaklaşık 10 ton atık toplanarak bertaraf alanına sevk edildi. Belediye ekipleri, halk sağlığını korumak için müdahalelerini sürdürüyor.

(MERSİN) - Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye ekipleri, bir evden yaklaşık 10 ton atığı 4 kamyonla topladı. Atıklar, bertaraf edilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na sevk edildi.

Mersin Mezitli'de ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda Deniz Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan evde temizlik çalışması yapıldı. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün nezaretinde yürütülen çalışmada, Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri uzun süredir evde biriken atıkları tahliye etti. Çalışmalar sırasında çürümüş ev eşyaları, plastik atıklar, pet şişeler ve kullanım ömrünü tamamlamış çok sayıda eşya ekipler tarafından kamyonlara yüklendi.

Temizlik çalışması kapsamında evden 4 kamyon dolusu, yaklaşık 10 ton atık çıkarıldı. Toplanan atıklar bertaraf edilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na sevk edildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı gerekli müdahaleleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. İlçemizde çevre ve toplum sağlığını tehdit eden durumlara karşı ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Deniz Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada ekiplerimiz yoğun bir temizlik operasyonu yürüttü. Amacımız hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumak hem de mahallelerimizde sağlıklı bir çevre oluşturmak. Bu tür durumlara karşı gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Mezitli, Mersin, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Mezitli'de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:55:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin Mezitli'de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.