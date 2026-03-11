Mersin Mezitli'de Bir Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı

(MERSİN) - Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye ekipleri, bir evden yaklaşık 10 ton atığı 4 kamyonla topladı. Atıklar, bertaraf edilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na sevk edildi.

Mersin Mezitli'de ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda Deniz Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan evde temizlik çalışması yapıldı. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün nezaretinde yürütülen çalışmada, Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri uzun süredir evde biriken atıkları tahliye etti. Çalışmalar sırasında çürümüş ev eşyaları, plastik atıklar, pet şişeler ve kullanım ömrünü tamamlamış çok sayıda eşya ekipler tarafından kamyonlara yüklendi.

Temizlik çalışması kapsamında evden 4 kamyon dolusu, yaklaşık 10 ton atık çıkarıldı. Toplanan atıklar bertaraf edilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na sevk edildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı gerekli müdahaleleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. İlçemizde çevre ve toplum sağlığını tehdit eden durumlara karşı ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Deniz Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada ekiplerimiz yoğun bir temizlik operasyonu yürüttü. Amacımız hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumak hem de mahallelerimizde sağlıklı bir çevre oluşturmak. Bu tür durumlara karşı gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi."