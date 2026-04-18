Mersin Öğrencileri Okul Saldırılarını Protesto Etti

18.04.2026 09:41
Mersin'de öğrenciler, okul saldırılarını protesto ederek güvenli eğitim hakkını savundu.

(MERSİN) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Mersin Öğrenci İnisiyatifi üyeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Mersin Öğrenci İnisiyatifi üyelerinin eylemi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park sahilinde başladı. Şiddetli rüzgara rağmen, buradan Özgecan Aslan Barış Meydanı'na yürüyen öğrenciler, "Eğitimi karanlığa teslim etmeyeceğiz" yazılı pankart açtı. Velilerin de destek verdiği öğrenciler, "Tarikatlara değil öğrencilere bütçe", "Öğrenci düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Boyun eğme öğrencine sahip çık", "Boyun eğme öğretmene sahip çık" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Doğaç Kasap, şunları söyledi:

"Buradan tek bir şey söylüyoruz. Eğer bugün burada söylediğimiz yine duyulmazsa yarın bir çocuğun daha adı ölümle anılacak. Bir fotoğraf daha paylaşılacak. Bir sıra daha boş kalacak ve yine 'geçmiş olsun' denilecek. Biz o yarını kabul etmiyoruz çünkü biz biliyoruz, bu ölümler engellenebilirdi ve engellenmedi. İşte bu yüzden buradayız. Gençlerin yaşam hakkını, güvenli, bilimsel ve laik eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Eğitim ihmale, piyasaya ve karanlığa terk edilemeyecek kadar hayati bir kamusal haktır. Yusuf Tekin istifa etmeli, okullarımız kamusal anlayışla güvenli hale getirilmelidir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:43:00.
