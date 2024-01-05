Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY faaliyetleri kapsamında 121 aileye 34 milyon 993 lira kredi desteği sağladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Orman Köy İlişkileri (ORKÖY) faaliyetleri çerçevesinde 49 orman köyünde 121 aileye 34 milyon 993 lira kredi desteği sağlandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ORKÖY çerçevesinden verilen kredinin yüzde 20'sinin geri ödemesiz hibe, geriye kalan kısmının tamamının ise 3-7 yılda faizsiz geri ödemeli olduğu belirtildi. Bu çerçevede 16 aileye süt koyunculuğu, 22 aileye süt sığırcılığı, 3 aileye fenni arıcılık, 8 aileye örtü altında serada erik üretimi seracılığı, 53 aileye traktör, 17 aileye motorlu testere, 2 aileye tambur olmak üzere 121 aileye ORKÖY desteği sağlandığı kaydedildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün hedef ve politikaları çerçevesinde, ORKÖY bütçesinin her yıl arttırıldığına işaret ederek, "2023 yılında Bölge Müdürlüğümüzün ORKÖY destekleri yüzde 93 arttırılarak 34 milyon 993 bin TL'ye çıkarıldı. Bölge Müdürlüğümüzdeki üretim-mekanizasyon taleplerinin tamamı karşılandı. Orman köylerimizde istihdama katkı sağlayarak kırsal kalkınmanın lokomotifi olmaya devam ediyoruz. 2024 yılında da desteklerimiz artarak devam edecek. ORKÖY kredilerinden yararlanan tüm köylülerimize hayırlı olması dileklerimle emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim" dedi. - MERSİN