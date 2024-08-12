Mersin Yenişehir Belediyesi, Eğriçam Mahallesi'nde Kültür Kompleksi İnşa Ediyor - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Belediyesi, Eğriçam Mahallesi'nde Kültür Kompleksi İnşa Ediyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, Eğriçam Mahallesi\'nde Kültür Kompleksi İnşa Ediyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, Eğriçam Mahallesi'nde 850 metrekarelik kültür kompleksi inşa ederek vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve sosyal ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

12.08.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Mersin Yenişehir Belediyesi, kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yarın temeli atılacak 850 metrekarelik kültür kompleksi, modern bir kütüphane ve taziyeevinden oluşacak.

Yenişehir Belediyesi, Menteş Mahallesi'nde inşa ettiği ve geçen yıl hizmete açtığı kütüphane ve taziyeevinden oluşan kültür kompleksi projesini şimdi de Eğriçam Mahallesi'ne kazandırıyor. Eğitim ve kültürel hizmetlere önem veren Yenişehir Belediyesi, hayata geçirilecek projeyle vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve taziyeevi gibi önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayacak alan oluşturmayı hedefliyor. 850 metrekareden oluşacak kompleksin inşaatı hayırsever iş insanı Zeynel Aydemir'in katkılarıyla yapılacak.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşları, Eğriçam Mahallesi 22138 Sokak'ta inşa edilecek Emine- Halil Aydemir Kültür Kompleksi'nin yarın saat 17.00'de düzenlenecek temel atma törenine davet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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