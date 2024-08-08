Mersin Yenişehir Belediyesi Yaşlılara Moral Verdi

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Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yaş almış vatandaşları ziyaret ederek onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesi ile İyilik Çemberi Lions Kulübü, İyilik ve Yardım Vakfı'nda konaklayan yaş almış vatandaşlara yönelik renkli bir etkinlik programı hazırladı. Hazırlanan program çerçevesinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve renkli etkinlikler vakıf sakinlerine moral kaynağı oldu. Ebru sanatı ile suyun üzerinde renklerle oynayarak kendi eserlerini oluşturan vatandaşlar, ayrıca drama etkinlikleriyle enerjik ve keyif dolu anlar yaşadı.

Yenişehir Belediyesinin bu etkinliklerle yaş almış bireylerin hem bedensel hem de zihinsel olarak aktif kalmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenledikleri programların yaş almış bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kulüp temsilcileri ise, böyle bir iş birliğinin parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini kaydetti. - MERSİN