Merzifonluların toz ve çukurla imtihanı - Son Dakika
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Merzifonluların toz ve çukurla imtihanı

Merzifonluların toz ve çukurla imtihanı
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Merzifon'da yenilenen içme suyu hattının ardından aylardır asfaltlanmayan yollar toz ve çukurlarla dolu. Halk kapı pencere açamazken, toz nedeniyle maske kullanımı gündemde.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yenilenen içme suyu hattı için kazılıp aylardır onarılamayan yollarda toz ve çukurlar oluştu. Toz ile imtihan verip kapı, pencere açamayan halk duruma tepki gösterdi. Temiz hava ölçümlerinin hassas sınırlara geldiği takdirde tedbir olarak maske kullanımının değerlendirildiği öğrenildi.

Tozdan araçların ve ağaçların rengi değişti

İlçe merkezi genelinde içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depolarının tamamen yenilendiği projede boruların döşendiği alanlar toprakla kapatıldı. Ardından aylar geçmesine rağmen asfaltlama yapılamadı. Yollarda toz ve çukurlar oluştu. Araçların ve rengi değişen ağaçların üstü tozla kaplandı.

"Yazımız toz, duman oldu. Kışımız Allah kerim"

Oluşan toz nedeniyle ekonomik kayıplar yaşadıklarını belirten esnaf Şahin Öztürk, "Satışlar olumsuz etkilendi. Çünkü insanlar toz nedeniyle dışarı çıkmaz oldu. Bir yıla yakın süredir bu eziyeti çekiyoruz. Yazımız toz, duman oldu. Kışımız Allah kerim. Çünkü yağmur yağdığında da bu çamur olarak dönecek" dedi.

Merzifonluların tozla imtihanı

Motosikletiyle tozlu yolda kaza geçirerek sakatlanan Osman Akpınar, "Bu Merzifonluların tozla imtihanı. Çakıl taşları nedeniyle düştüm. İnsanların geneli tozdan şikayetçi. Arabalarımızı tanıyamıyoruz. Çünkü tozla kaplanıyor. İnşallah bu eksiklikler düzelir" diye konuştu.

Uzun yıllardır yaşanan içme suyu sıkıntısının çözümü için projenin uygulandığına değinen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Seniha Karaca, "Yüksek katlara içme suyunun çıkma problemi yaşanıyordu. Bu elzem bir çalışmaydı. Ama vatandaşlarımız tozdan çok yoruldu. Evdeki vatandaşların camını, kapısını açması mümkün değil. Çamaşırını asamıyor" şeklinde konuştu.

"Maske kullanımı ve cezai müeyyide gelebilir"

185 kilometrelik içme suyu hattının büyük bölümünün üstünün halen asfaltlanmayı beklediğine işaret eden Merzifon Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Kaplan, "Hala asfalt yapılmayan yerler var. Ciddi toz var. Bu duruma Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından ikaz edildi. Böyle devam edilirse belki 'maske kullanımı ve cezai müeyyide gelebilir' diye ikaz etmişler. Bu işin bir an önce yapılması ve Merzifonluların da rahata ermesi tarafındayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Kargı: "Sabrın sonu selamet"

Sürekli patlaklar veren 50 yıllık eski içme suyu şebekesinin bu projeyle yenilendiğini belirtip sistemin bağlandığı yerleşim yerlerinden artık şikayet almadıklarını dile getiren Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise "Yaz döneminde vatandaşlarımızın haklı serzenişine saygı duyuyorum. Asfalt konusunda 2 veya 2,5 ay içinde yüksek yoğunluklu şikayetler noktalanacak. Yaptığımız işin arkasındayım. Sürecin daha sağlıklı işlemesi için herkes elinden geleni yapıyor. Sabrın sonu selamettir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merzifonluların toz ve çukurla imtihanı - Son Dakika

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