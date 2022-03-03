Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi'nin kadınlara özel projesinde imzalar atıldı - Son Dakika
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Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi'nin kadınlara özel projesinde imzalar atıldı

03.03.2022 13:49
Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi'nin kadınlara özel projesinde imzalar atıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde eşlerinden ayrı yaşayan ya da eşleri vefat eden kadınların fabrikalarda istihdam edilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde eşlerinden ayrı yaşayan ya da eşleri vefat eden kadınların fabrikalarda istihdam edilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programı kapsamında 'Tek Ebeveynli Ailelerde Kadın ve Çocuğun Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşturulan kurs merkezinde eğitimler verilmesi için planlamalar yapılıp imzalar atıldı.

Hedef grupta yer alan bireylere yönelik düzenlenecek tekstil atölyesi, kablo gruplama atölyesi ve plastik enjeksiyon atölyesi için Türkiye İş Kurumu Amasya İl Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdem Yüksel, projeden 400'den fazla kadının faydalanmasının planlandığını açıkladı. Yüksel, kursları tamamlayan kadınların sonrasında istihdam edilirken çocuklarının da OSB bünyesindeki kreşte eğitim alacağını belirtti. - AMASYA

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi'nin kadınlara özel projesinde imzalar atıldı

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Merzifon, İstihdam, Hisarcık, Amasya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi'nin kadınlara özel projesinde imzalar atıldı - Son Dakika


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