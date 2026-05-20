MESEM'den Kırsal Okullara Saç Bakım Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MESEM'den Kırsal Okullara Saç Bakım Hizmeti

MESEM\'den Kırsal Okullara Saç Bakım Hizmeti
20.05.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MESEM öğrencileri, kırsal okullarda saç bakım ve kesim hizmeti vererek mesleki deneyim kazanıyor.

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile öğreticileri, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okulları tek tek ziyaret ederek öğrencilerin saç bakım ve kesim işlemlerini gerçekleştiriyor.

Okullara giden ekipler, kız öğrencilerin saçlarını örüp bakım yaparken erkek öğrencilerin de saçlarını tıraş ediyor. Yapılan çalışmalar sayesinde hem öğrencilerin kişisel bakımları karşılanıyor hem de mesleki eğitim alan gençler sahada uygulama deneyimi kazanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde büyük ilgi gören uygulama, okul yönetimleri ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Okullarımız bu durumdan memnun"

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan İlkadım MESEM Müdürü Kazım Calap, sosyal sorumluluk çalışmalarının eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Calap, "İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi olarak sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti kapsamında köy okullarımıza gidiyoruz. Öğrencilerimizin mesleki becerilerini artırmak, aynı zamanda mesleki tanıtım yapmak amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda çok yetenekli ve becerikliler. Hepsi usta seviyesinde çalışmalar ortaya koyuyor. Okullarımız da bu durumdan oldukça memnun kalıyor" dedi.

Proje sayesinde hem öğrencilerin mesleki gelişimi desteklenirken hem de kırsaldaki çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarına katkı sağlanıyor. Çalışma, eğitim ile sosyal dayanışmayı bir araya getiren yönüyle dikkat çekiyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MESEM'den Kırsal Okullara Saç Bakım Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:41:12. #7.13#
SON DAKİKA: MESEM'den Kırsal Okullara Saç Bakım Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.