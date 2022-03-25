Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine "Liva" ismi verildi - Son Dakika
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Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine "Liva" ismi verildi

25.03.2022 09:58
Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine "Liva" ismi verildi

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan meşhur Ayı Silva'nın kardeşi dünyaya gelmişti.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan meşhur Ayı Silva'nın kardeşi dünyaya gelmişti. 2 aylık sevimli yavru boz ayıya yapılan oylama sonucu ziyaretçiler tarafından "Liva" ismi verildi. Liva isimli yavru boz ayının, Ketçap isimli köpekle oyunlarında renkli görüntüler oluştu.

İstanbul'un göbeğinde bulunan Çekmeköy Hayvanat bahçesi, 60 türden 450 hayvanı bünyesinde bulunduruyor. Günde yaklaşık 10 sefer beslenen ve doymak bilmeyen sevimli yavru ayının ismi oylama sonucu ziyaretçiler tarafından belirlendi. Yapılan oylama sonucu hayvanat bahçesinin sevimli sakini yavru boz ayıya "Liva" ismi verildi. 2 aylık yavru ayı 1.5 kilogram ağırlığına ulaştı. Her geçen gün büyüyen yavru ayı, günde yaklaşık 10 sefer keçi sütü ile besleniyor. Bakıcıları tarafından kucağa alındığı gibi sürekli süt isteyen yavru ayının artık adı koyuldu. Onu doğduğu günden itibaren seven ziyaretçiler tarafından yapılan oylama sonucu ismi 'Liva' olarak belirlenen yavru ayı kendisini görmek isteyen yeni ziyaretçilerini bekliyor.

"Yavru boz ayıya Liva ismi verildi"

Ziyaretçiler tarafından yavru boz ayıya "Liva" isminin verildiğini belirten Çekmeköy Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, "Hayvanat bahçemizin yeni üyesinin isminin ziyaretçilerimiz tarafından verilmesini istedik. Yavru ayımızın adının ziyaretçilerimiz tarafından konulması adeta onu sahiplenme duygusuyla sürekli onu takip edilmesini sağlıyor. Yavru boz ayının büyümesine, moraline, gelişimine vatandaşlarımız odaklanıyor. Bu bizim için gurur verici bir olay, Yavru ayımız 2 aylık, 1.5 kg ağırlığında ziyaretçilerimiz tarafından ismi "Liva" olarak belirlendi. Liva boz ayımız diğer ayı kardeşleriyle burada yaşamını sürdürecek. Uzman ekiplerimiz tarafından bakımı gerçekleştirilen minik ayımız ziyaretçilerini bekliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine Liva ismi verildi
Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine Liva ismi verildi
Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine Liva ismi verildi
Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine Liva ismi verildi
Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine Liva ismi verildi

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Hayvanat Bahçesi, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine 'Liva' ismi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meşhur boz ayı Silva'nın kardeşine "Liva" ismi verildi - Son Dakika
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