Meşhur Kağızman Kaya Tuzu Türkiye'nin Dört Bir Yanına Sipariş Ediliyor - Son Dakika
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Meşhur Kağızman Kaya Tuzu Türkiye'nin Dört Bir Yanına Sipariş Ediliyor

Meşhur Kağızman Kaya Tuzu Türkiye\'nin Dört Bir Yanına Sipariş Ediliyor

Kağızman tuz madenlerinden çıkarılan ve öğütülerek sofralık ve salamura tuz haline getirilen Kağızman kaya tuzu, doğal olması ve saflığı nedeniyle ilgi odağı haline gelmiştir. Kristal ve sarı damar tuz çeşitleri, insan vücudunun ihtiyacı olan 84 mineral oranına sahiptir. Katkısız ve doğal olan bu tuz, birçok kişi tarafından astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

15.04.2024 09:39  Güncelleme: 09:42
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Meşhur Kağızman kaya tuzu, doğal olması ve saflığı nedeniyle ilgi odağı haline geldi. Kaya tuzu Kağızman'dan Türkiye'nin birçok bölgesine sipariş ediliyor.

Kağızman tuz madenlerinden kaya damar halinde çıkartılarak öğütülüp sofralık ve salamura tuz haline getirilen Kağızman kaya tuzu, lezzeti ile biliniyor.

İlçede kaya tuzlarını öğüterek sofralık tuz haline getiren Kenan Zeytun, Kağızman kaya tuzunun 2 çeşit olduğunu söyledi.

Kristal ve sarı damar tuz çeşitlerinin her ikisinin de insan vücudunun ihtiyacı olan 84 mineral oranına sahip olduğunu anlatan Zeytun, kaya halindeki tuzları öğüterek sofralık ve salamura tuz haline getirip bütün Türkiye'ye satışını yaptıklarını ifade etti.

Katkısız ve doğal Kağızman kaya tuzunu, birçok kişi küçük taşlar halinde alarak odalarında bulundurup astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavinde kullanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meşhur Kağızman Kaya Tuzu Türkiye'nin Dört Bir Yanına Sipariş Ediliyor - Son Dakika

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