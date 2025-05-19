MESKİ'den Çocuklarda Epilepsi Semineri - Son Dakika
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MESKİ'den Çocuklarda Epilepsi Semineri

MESKİ\'den Çocuklarda Epilepsi Semineri

MESKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarının sağlık konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla 'Çocuklarda Epilepsi, Nöbet ve Dikkat Edilmesi Gerekenler' konulu bir seminer düzenledi. Uzman Prof. Dr. Çetin Okuyaz, çocuklarda epilepsi ve nöbet durumlarının tanınması üzerine bilgiler paylaştı.

19.05.2025 10:37  Güncelleme: 10:39
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MESKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarının sağlık konusunda farkındalığını artırmak amacıyla 'Çocuklarda Epilepsi, Nöbet ve Dikkat Edilmesi Gerekenler' konulu seminer düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Gelişim Günleri' kapsamında personele yönelik seminer gerçekleştirdi. MESKİ, çalışanlarının mesleki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bireysel farkındalıklarını da artırmayı hedefleyen seminerde, Çocuk Sağlığı ve Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Okuyaz, sunum yaptı. Seminerde, çocukluk çağında sıkça karşılaşılan epilepsi ve nöbet durumlarının tanınması, doğru müdahale yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Okuyaz, epilepsi hastalığının nedenleri, belirtileri, tanı süreci ve tedavi yöntemleri, kriz anında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında örnek vakalar üzerinden detaylı içerikler sundu. Seminer sonunda Prof. Dr. Okuyaz'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

MESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Şükrü Ayçiçek, seminerle özellikle anne ve babaların, çocuklarda epilepsi farkındalıklarını artırdıklarını ifade ederek, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MESKİ'den Çocuklarda Epilepsi Semineri - Son Dakika

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