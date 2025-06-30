Meslek Aşkı: Yusuf Gürban'ın Demircilik Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Meslek Aşkı: Yusuf Gürban'ın Demircilik Hikayesi

Meslek Aşkı: Yusuf Gürban\'ın Demircilik Hikayesi
30.06.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, üniversite mezunu Yusuf Gürban dededen kalma mesleğini tutku ile sürdürüyor.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısında dededen kalma dükkanda mesleğini icra eden Yusuf Gürban, üniversite eğitimi almasına rağmen demircilik mesleğinden vazgeçemediğini söyledi.

Gaziantep'te kebap şişi imalatı yapan 28 yaşındaki Yusuf Gürban, üniversite eğitimi almasına rağmen dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen mesleği sürdürüyor. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Gürban, demir ateşiyle yoğrulan zanaatını, büyük bir tutkuyla yapıyor. Çocukluğundan beri atölyede olduğunu belirten Gürban, "Üniversitedeyken haftanın üç günü okuldaydım, dört günü Antep'te atölyedeydim. Bu meslek bizim için sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir aile mirası" dedi.

"Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim"

Mesleğini çocukluktan beri devam ettirdiğini söyleyen Yusuf Gürban, "Gaziantep'te kebap şişi imalatı yapıyoruz. Uzun zamandır bu işle uğraşıyorum. Üniversite eğitimimi Kahramanmaraş'ta aldım, ancak kendi mesleğimizi yapmaya devam ettim. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. Bu işi dedemden babama, babamdan da bana geçen bir meslek olarak sürdürüyoruz. Yani üçüncü kuşak sayılırım. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Üniversitedeyken haftanın üç günü okuldaydım, dört günü ise Antep'te işin başında geçiyordu" dedi.

"Sıcağın içinde büyüdük"

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında bile açık alanda çalıştıklarını anlatan genç usta Gürban, "Açık alanda çalıştığımız için klima pek işe yaramıyor, sıcaktan serinlemek için fazla bir çaremiz yok. Ancak biz çocukluktan beri bu ortamda yetiştiğimiz için sıcağa alışkınız. Elbette bir şekilde etkiliyor ama sizin kadar değil. Hatta işten çıkınca dışarının havası bana serin bile geliyor, çünkü sıcağın içinde büyüdük. Günlük çalışma saatlerim değişiyor ama genellikle 8 ile 7 arası çalışıyorum. Bazen 8-5, bazen 8-8 oluyor. Ama minimum 10 saat çalışıyoruz diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Eskiden meslek öğrenmeye gelen çocuklar olurdu, artık hiç kalmadı"

Eleman yetişmediğini söyleyen usta Gürban, "Antep'te toplamda 4-5 demirci kaldı zaten. Bu meslekte şu an onların arasında en genç olan benim. Eskiden meslek öğrenmeye gelen çocuklar olurdu, artık hiç kalmadı. Aileler çocuklarının okumasını istiyor, ki bu güzel bir şey. Ama herkes de okuyacak diye bir kural yok. Biz bu şekilde yetiştik, böyle öğrendik. Eski ustalar da artık yok denecek kadar az" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, gaziantep, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meslek Aşkı: Yusuf Gürban'ın Demircilik Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi

14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
13:14
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
11:28
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
22:51
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 14:42:49. #7.11#
SON DAKİKA: Meslek Aşkı: Yusuf Gürban'ın Demircilik Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.