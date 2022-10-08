Meslek Lisesi'nden yüzleri güldüren proje - Son Dakika
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Meslek Lisesi'nden yüzleri güldüren proje

08.10.2022 12:36
Meslek Lisesi'nden yüzleri güldüren proje

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmenleri " Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi ile il genelinde topladıkları oyuncakların tamir ve bakımlarını yaparak okullarda öğrencilere hediye etti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmenleri " Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi ile il genelinde topladıkları oyuncakların tamir ve bakımlarını yaparak okullarda öğrencilere hediye etti.

"Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi ile Kütahya genelinden topladığı oyuncakların bakımlarını yapıp Yolçatı, Erenköy, Yalnızsaray, Çayırbaşı, Yeşilyurt, Saraycık köyerinde yeni açılan ana sınıflarına hediye ederek çocukların yüzlerini gülümsetti. Okul Müdürü Enes Eser, projenin mimarları Begüm Şengül Balcı, Elveda Eker ve öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Altıntaş, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meslek Lisesi'nden yüzleri güldüren proje - Son Dakika

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