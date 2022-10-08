Meslek Lisesi'nden yüzleri güldüren proje

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmenleri " Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi ile il genelinde topladıkları oyuncakların tamir ve bakımlarını yaparak okullarda öğrencilere hediye etti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmenleri " Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi ile il genelinde topladıkları oyuncakların tamir ve bakımlarını yaparak okullarda öğrencilere hediye etti. "Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi ile Kütahya genelinden topladığı oyuncakların bakımlarını yapıp Yolçatı, Erenköy, Yalnızsaray, Çayırbaşı, Yeşilyurt, Saraycık köyerinde yeni açılan ana sınıflarına hediye ederek çocukların yüzlerini gülümsetti. Okul Müdürü Enes Eser, projenin mimarları Begüm Şengül Balcı, Elveda Eker ve öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya haberi! Bakan Soylu, Kütahya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Soylu: 'Kılıçdaroğlu, senin fikrinin ve zikrinin biz ne olduğunu biliyoruz'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz'