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Meşrubatçılar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Esra İren yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Meşrubatçılar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Esra İren yeniden başkan seçildi

Meşrubatçılar Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nda Esra İren, başkanlık görevine 2 yıl daha seçildi. Dernek, Türkiye'de meşrubat sanayinin gelişmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Meşrubatçılar Derneği Olağan Genel Kurulu\'nda Esra İren yeniden başkan seçildi
23.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 13:00
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Meşrubatçılar Derneği (Meder) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Esra İren seçildi.

İren, 2 yıl boyunca başkanlık görevini yürütecek. Meşrubatçılar Derneği, Türkiye'de meşrubat sanayinin gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katkının artırılması amacı ile 1994 yılında kurulmuştu. Derneğin, yurt içindeki ilişkilerini geliştirmek ve sektörün örgütlenmesine destek olmak amacıyla Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'na üyeliği bulunuyor.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Esra İren, Sinan Cem Şahin, Şule Oktaylar Keyik, Taylan Çoban, Burak Mercimek, Onur Ocak, Merve Cengiz, Zeynel Çağlar, Seda Gedik". - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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