Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü ve 3. Bölge Müdürü ziyaret etti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü (MGM) Volkan Mutlu Coşkun ve Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Zerrin Demiröz Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette misafirperverliğinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür eden Genel Müdür Coşkun, kendi editörlüğünde hazırlanan 'Türkiye Yüzyılında Meteoroloji 'isimli kitabı takdim etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Meteoroloji Genel Müdürü Vali Aksoy'u Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?