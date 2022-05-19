Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej düzenlendi

19.05.2022 22:17
Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej düzenlendi

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençler metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını açarak meşalelerle kortej yürüyüşü yaptı.

Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençler metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını açarak meşalelerle kortej yürüyüşü yaptı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yüzlerce gencin katılım gösterdiği kortej yürüyüşüne Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Sayın, çok sayıda genç ile vatandaşlar katıldı. Adıyaman Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşünde gençler 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açarak Gölbaşı Caddesi üzerinde meşalelerle yürüdü.

Demokrasi Parkına kadar yapılan yürüyüş sonrasında park içerisinde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konser verildi. Yerel sanatçıların sahne aldığı konserde gençler doyasıya eğlendi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı Adıyaman'da 19 Mayıs kutlandı Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor
Kaynak: İHA

Adıyaman, gençlik, Mayıs, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:24:57. #1.11#
SON DAKİKA: Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement