Metro İnşaatında İşçiler İş Bıraktı - Son Dakika
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Metro İnşaatında İşçiler İş Bıraktı

Metro İnşaatında İşçiler İş Bıraktı

İBB metro inşaatında çalışan işçiler, 60 gündür maaş alamadıkları için eylem başlattı.

27.11.2024 17:23
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İBB'nin Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro inşaatında çalışan inşaat işçileri, maaşlarının ödenmediğini belirterek iş durdurma eylemine başladı.

İBB'nin Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro inşaatında çalışan inşaat işçileri, maaşlarının 60 gündür ödenmediğini belirterek iş durdurma eylemine başladı. Haklarının yendiğini söyleyen işçiler, ödemelerini alana kadar eyleme devam edeceklerini kaydetti.

"İBB'ye başvurduk, hiçbir karşılık verilmedi"

İnşaat işçisi Fırat Meke, "Ümraniye'de bulunan metro tünel projesinin çalışanlarıyız. Makyol, Nurol ve Gülermak'ın yaptığı ortak bir proje burası. 60 gündür burada ödemelerimizi alamıyoruz. Mağduruz, hiçbir yetkili bizimle iletişime geçip bu sorunu çözmüyorlar. Biz emekçi insanlarız, şuan da burada 50 çalışanız ve burada çalışıp giden arkadaşlar da var. 60 gündür hiçbir şekilde ödeme yapılmıyor, sigortamızı da çıkış yapmışlar, bu usulsüzlüktür. Normalde asgari ücretin üzerini, vergiden kaçırmak için elden ödüyorlardı, şimdi bunu da ödemiyorlar. Bize diyorlar ki biz sizin asgari ücretinizi yatıracağız, geriye kalan mağduriyetiniz ile biz ilgilenmiyoruz. Bu firmalar ülkenin en bilinen, en kurumsal firmaları. Yaptığımız iş o kadar riskli ki, o kadar ölüm riski var ki, biz her gün kefenimizi giyip bu altmış metrelik tünelin içine giriyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Burası İBB bünyesinde bir proje, İBB'ye başvurduk hiçbir karşılık verilmedi. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na özel ricamdır, lütfen bu sorunu çözelim" ifadelerini kullandı. Seslerinin duyulmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen işçiler, mağduriyetlerinin biteceği güne kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Metro İnşaatında İşçiler İş Bıraktı - Son Dakika

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