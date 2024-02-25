Metruk bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yerel

Metruk bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

25.02.2024 14:59
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Metruk bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın çevre binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kestel Mahallesi Merines Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk bir binadan alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

Metruk bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

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