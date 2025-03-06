Metruk Bina yangını mahalle sakinlerini korkuttu - Son Dakika
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Yerel

Metruk Bina yangını mahalle sakinlerini korkuttu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

06.03.2025 15:33  Güncelleme: 15:44
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Metruk binadan yükselen alevler korkuttu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuturken, alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerindeki 2 katlı bir metruk binada saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Metruk Bina yangını mahalle sakinlerini korkuttu - Son Dakika

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