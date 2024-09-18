Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Çaycuma'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konferansı düzenlendi; Kaymakam Kaya katıldı.

18.09.2024 12:24
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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler Haftası etkinliğine katıldı.

Çaycuma Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Etkinliğe, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya da katıldı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konferansta, İslam'ın temel değerleri ve Peygamber Efendimizin (S.A.V) örnek kişiliği üzerinde duruldu. Konferansın konuşmacısı, Tekirdağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Hızır Yağcı, İslam'ın şahsiyet inşası üzerindeki etkilerini ve camilerin toplum hayatındaki rolünü anlattı. Dr. Yağcı, dinin ve din görevlilerinin toplum üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, Peygamber Efendimizin örnek kişiliğinden ilham alınması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Kaya, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, din görevlilerine ve cami cemaatine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumun manevi değerlerini güçlendirdiğini söyledi. Konferans, hem katılımcılar hem de eğitimciler açısından verimli geçti.

Konferansa katılan ilçe halkı, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni etti. Özellikle gençler için büyük bir rehber niteliği taşıyan bu tür organizasyonların, toplumun manevi kalkınmasına katkı sunduğu ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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