Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hastalara Ziyaret - Son Dakika
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Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hastalara Ziyaret

Mevlid-i Nebi Haftası\'nda Hastalara Ziyaret

Simav İlçe Müftüsü ve rehberler, hastalara ikramlarda bulunarak değerleri vurguladı.

18.09.2024 12:22
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Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve Manevi Rehber Yasin İpek, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "Hastalığında ziyaret edilmeyi müminin mümin üzerindeki haklarından biri olarak nitelendiren Hz. Peygamber (sas), şiddetli veya hafif oluşuna bakmaksızın ashabından hasta olanları ziyarete gitmiştir. Hatta rahatsızlığının uzun sürmesi durumunda onları tekrar tekrar ziyaret etmiştir' dedi.

Müftü Serçe, "Diyanet işleri Başkanlığımız öncülüğünde her yıl Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında insanların değerleri esas alınmak suretiyle bir konu ön plana çıkarılmakta. Buna bağlı olarak müftülüklerimizce çeşitli programlar icra edilmektedir. Bu yıl haftanın ana teması 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirlenmiştir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hastalara Ziyaret - Son Dakika

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