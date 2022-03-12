Mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat - Son Dakika

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevsim geçişlerinde cildin, değişen hava şartlarından etkilenmemesi için çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirten Dalmış, mevsim geçişlerinde yapılması gereken cilt bakımının önemli olduğunu söyledi. Mevsim değişimlerinde yapılacak bakımların cilt tipine ve sorunlarına göre değiştiğini ifade eden Dalmış, "Mevsim geçişlerinde ciltteki gözenekler sıkılaşır. Yağ bezlerinin salgıladığı sebum salgısında artış gözlenir. Hava şartlarının değişmesine karşılık beden ısısını korumak için kan dolanımını yavaşlatır. Kan dolaşımının yavaşlaması cildin yeterince beslenememesi anlamına gelir. Yeterince beslenemeyince cilt solgunlaşır ve mat görünür. Yapılacak cilt bakımı ile cilde canlılık ve parlaklık kazandırmak mümkün olur. Öncelikle cilt, üzerini kaplayan ölü hücrelerden arındırılmalı. Temizlenen ciltte bakteri oluşumu engellenir. Ölü hücrelerden ve kirlerden arındırılmadan cildin üzerine ne sürülürse sürülsün iyi netice alınamaz. Cilt tipine uygun temizleme jeli, köpük gibi ürünler kullanılarak arındırma işlemi gerçekleştirilebilir" dedi.

"Ürünler cilt tipine uygun olmalı"

Cilt tipinin ihtiyaçlarının da farklı olduğunu bildiren Dalmış, "Kuru ciltlerin mevsim geçişlerinde en fazla ihtiyaç duyacakları şey nemdir. Kuru cilt nemsiz kalacağından pullanır, kurur ve çizgiler daha görünür olur. Kuru cilde sahip olanlar günlük nemlendiricilere ilave olarak onarıcı gece kremleri de kullanmalıdır. Yağlı ciltler nemlendirici kremlerden ve maskelerden uzak durmalı. Su bazlı ürünler kullanarak cildin PH dengesi korunmalı. Böylece oluşacak parlaklığın da önüne geçilmiş olur. Karma ciltler, cilt tipine özel olarak hazırlanan kremlerden kullanmalı. Cildin beslenmesi, daha sağlıklı görünmesi için vitamin takviyeleri alınabilir. Demir ve protein açısından güçlü besinler kan dolaşımını artıracağından cilde parlaklık verir. Fındık, badem, balık ve ceviz gibi omega 3 ve selenyum bakımından zengin besinler cildin genç kalmasına ve elastikiyetini korumasına yardımcı olan A vitamini içeren besinler, ciltte meydana gelebilecek deformasyonların önüne geçecek ve hücreleri yenileyecek C vitamini tüketilebilir. Cilde parlaklık kazandırmak için günde ortalama 1,5 litre su içilmelidir. Düzenli uyku, spor yapma, sağlıklı beslenme ile mevsim geçişlerinde cildin sağlıklı olmasına yardımcı olabilir" diye konuştu. - ELAZIĞ