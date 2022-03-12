Mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat - Son Dakika
Üye Girişi

Mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat

12.03.2022 13:20
Mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevsim geçişlerinde cildin, değişen hava şartlarından etkilenmemesi için çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirten Dalmış, mevsim geçişlerinde yapılması gereken cilt bakımının önemli olduğunu söyledi. Mevsim değişimlerinde yapılacak bakımların cilt tipine ve sorunlarına göre değiştiğini ifade eden Dalmış, "Mevsim geçişlerinde ciltteki gözenekler sıkılaşır. Yağ bezlerinin salgıladığı sebum salgısında artış gözlenir. Hava şartlarının değişmesine karşılık beden ısısını korumak için kan dolanımını yavaşlatır. Kan dolaşımının yavaşlaması cildin yeterince beslenememesi anlamına gelir. Yeterince beslenemeyince cilt solgunlaşır ve mat görünür. Yapılacak cilt bakımı ile cilde canlılık ve parlaklık kazandırmak mümkün olur. Öncelikle cilt, üzerini kaplayan ölü hücrelerden arındırılmalı. Temizlenen ciltte bakteri oluşumu engellenir. Ölü hücrelerden ve kirlerden arındırılmadan cildin üzerine ne sürülürse sürülsün iyi netice alınamaz. Cilt tipine uygun temizleme jeli, köpük gibi ürünler kullanılarak arındırma işlemi gerçekleştirilebilir" dedi.

"Ürünler cilt tipine uygun olmalı"

Cilt tipinin ihtiyaçlarının da farklı olduğunu bildiren Dalmış, "Kuru ciltlerin mevsim geçişlerinde en fazla ihtiyaç duyacakları şey nemdir. Kuru cilt nemsiz kalacağından pullanır, kurur ve çizgiler daha görünür olur. Kuru cilde sahip olanlar günlük nemlendiricilere ilave olarak onarıcı gece kremleri de kullanmalıdır. Yağlı ciltler nemlendirici kremlerden ve maskelerden uzak durmalı. Su bazlı ürünler kullanarak cildin PH dengesi korunmalı. Böylece oluşacak parlaklığın da önüne geçilmiş olur. Karma ciltler, cilt tipine özel olarak hazırlanan kremlerden kullanmalı. Cildin beslenmesi, daha sağlıklı görünmesi için vitamin takviyeleri alınabilir. Demir ve protein açısından güçlü besinler kan dolaşımını artıracağından cilde parlaklık verir. Fındık, badem, balık ve ceviz gibi omega 3 ve selenyum bakımından zengin besinler cildin genç kalmasına ve elastikiyetini korumasına yardımcı olan A vitamini içeren besinler, ciltte meydana gelebilecek deformasyonların önüne geçecek ve hücreleri yenileyecek C vitamini tüketilebilir. Cilde parlaklık kazandırmak için günde ortalama 1,5 litre su içilmelidir. Düzenli uyku, spor yapma, sağlıklı beslenme ile mevsim geçişlerinde cildin sağlıklı olmasına yardımcı olabilir" diye konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar Tekirdağ'da balıkçıların denize açılamaması balık fiyatlarını etkiledi Tekirdağ'da balıkçıların denize açılamaması balık fiyatlarını etkiledi

Mehmet Sait, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:28:44. #1.12#
SON DAKİKA: Mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement