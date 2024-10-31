Mevsim Geçişlerinde Pekmez ve Çay Tüketin! - Son Dakika
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Yerel

Mevsim Geçişlerinde Pekmez ve Çay Tüketin!

Aktar Koray Özkılıç, bağışıklığı artırmak için pekmez ve bitkisel çaylar tüketilmesini öneriyor.

31.10.2024 23:04
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Mevsim geçişlerinde pekmez ve bitkisel çay tüketimi tavsiyesi

Bitkisel ürünler mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor

Aktar Koray Özkılıç:

"İnsanlar fark etmeden yapay şeylere yöneldi"

"Ihlamur ve karışık kış çayı tüketilmiş olsa vücudun savunması artar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, mevsim geçişlerinde bağışıklığa destek olduğu bilinen dut, üzüm ve keçiboynuzu pekmezi ile bitkisel çayların tüketilmesini tavsiye etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de mevsimsel geçiş hissediliyor. Her gün sıcaklıklar değişiklik gösterirken, birçok vatandaş grip gibi hastalıklardan muzdarip oluyor. Aktar esnafı ise bağışıklığı güçlendirdiğine inanılan dut, üzüm ve keçiboynuzu pekmezi ile bitkisel çayların özellikle böyle dönemlerde daha fazla tüketilmesini tavsiye ediyor. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, ekinezya ve hibiscus gibi bitkilerin karışımıyla hazırlanan kış çayının faydalarına da vurgu yapan aktar esnafı, doğal içeceklerin vücudun savunmasını arttırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

"İnsanlar fark etmeden yapay şeylere yöneldi"

Aktar esnafı Koray Özkılıç, "Malum, mevsimsel geçiş dönemindeyiz. Bundan dolayı insanların sabah çıkarken giydikleriyle öğlen giydikleri kıyafetler haliyle farklı olmak zorunda. Yani sabah çıkarken montunu giyen öğlen sıcağında onu çıkartmak zorunda. Mevsim geçişinden dolayı yüzde 100 sıcaklık farkı var şu an. Bu da ister istemez vücudun ortama alışmasında zorluk oluşturuyor. Bunu engelledikten sonra vücudun savunma sistemini arttırmamız gereken şeyler kullanmalıyız. Mesela antioksidan özellikli şeyler olabilir. Burada analarımıza görev düşüyor. Çünkü önceden çok güzel doğal dut, üzüm ve keçiboynuzu pekmezleri kullanırdık. Bunların karışık harmanları da vardı, onları tüketirdik. Son zamanlarda ister istemez bunlardan uzaklaşıldı. İnsanlar fark etmeden yapay şeylere yöneldi" dedi.

"Ihlamur ve karışık kış çayı tüketilmiş olsa vücudun savunması artar"

Hastalıkların gelmesini engelleyen şeyler tüketilmesi gerektiğine vurgu yapan Özkılıç, şöyle devam etti:

"Güzel kış çayları tüketebiliriz. Maalesef biz Türk toplumu olarak siyah çayı bol tüketiyoruz. Bunun yerine ıhlamur ve karışık kış çayı tüketilmiş olsa vücudun savunması artar. Kış çaylarının içinde zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, ekinezya, hibiscus ve bu tarz bitkiler var. Ek olarak tatlandırma sağlayan meyen kökü var. Meyen kökü aynı zamanda da kuru öksürüğü kesmede birebir etkilidir. Aynı zamanda vücudun savunmasını arttırmaya destek olur. Bu tarz çaylar vücudu rahatlatır ve grip ya da nezle olsak dahi bizim normal günlük hayatımızdan uzaklaşmamızı, yatağa düşmemizi engeller. Ondan dolayı bu ortamda ve bu zamanda halkımızın özellikle böyle çayların tüketimine hızlılık vermesini öneririm."

Kaynak: İHA

Eskişehir, Sağlık, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mevsim Geçişlerinde Pekmez ve Çay Tüketin! - Son Dakika

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