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Malatya'ya çevre illerden gelerek kayısı hasında çalışan mevsimlik tarım işçileri yaşam şartlarının iyileştirilmesini istiyor.

Darende ilçesinde kayısı hasadında çalışan mevsimlik tarım işçileri, başta içme suyu olmak üzere bir takım temel ihtiyaçlarını karşılamaktan sorun yaşadıklarını belirterek, yaşam şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Darende Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) konaklayan bir grup mevsimlik tarım işçisi, zor şartlar altında çalıştıklarını ifade ederek, özellikle içme suyu konusunda büyük sorun yaşadıklarını kaydetti. Bölgedeki içme sularının insan sağılığını tehdit eder boyutta olduğunu ileri süren işçiler bir çok yakınının sağlık sorunu yaşadığını aktararak yetkililerden yardım istedi. - MALATYA