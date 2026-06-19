Mezar Taşı Krizi Boşanma Sebebi Oldu

Diyarbakır'da kaybettikleri kızlarının mezar taşına annenin isminin yazılması nedeniyle aralarında problem oluşan çiftin 2 yıllık çekişmeli boşanma süreci salı günü tamamlandı. Kadın boşanmayı adliye önünde halay çekerek kutlarken, eski eşi bu duruma bağlama çalarak karşılık verdi.

Diyarbakır'da yaşayan Süleyman-Fatma Şahin çifti, yaklaşık 3 yıl önce kızlarını trafik kazasında kaybetti. Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Şahin çifti, kızlarının mezar taşının üzerine kimin isminin yazılacağı konusunda tartışma yaşadı. Mezar taşına 'Fatma Şahin'in kızına El Fatiha' yazdırılmasının ardından boşanma süreci de başlamış oldu. Yaklaşık 2 yıl süren çekişmeli boşanmanın ardından çift, geçtiğimiz salı günü 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen son duruşma ile boşandı. Duruşmanın ardından Fatma Şahin, boşanmasını adliye önüne getirdiği davul zurna ile halay çekerek kutladı. Fatma Şahin'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Süleyman Şahin de bağlama çalarak Fatma Şahin'e cevap verdi. Süleyman Şahin çektiği videoda, "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Her zamanki gibi efendice, beyefendice sanat yapıyorum. Envanterimde ne yazık ki davul ve zurna yok" dedi.

Mezar taşındaki isim boşanmalarına neden oldu

İHA muhabirine konuşan Süleyman Şahin, "Mezar taşına adını yazdı, aramız açıldı. Kızım vefat etti, baba adı yerine anne adını yazdı mezar taşına. Bir kızım daha var. Ayrıldık, çek git evine, hala şoktayım. 2 yıldır çekişmeli boşanma sürecimiz vardı. Kızıma araba çarptı. 10 Mart 2023'te kızım öldü. Mezarına kendi ismini yazdırıp, cenazeyi de yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çınar ilçesine defnetti. Yapacak bir şey yok" diye konuştu. - DİYARBAKIR