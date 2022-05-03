Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi - Son Dakika
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Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi

03.05.2022 12:43
Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kabristanlık ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu dağıtıp, lokum ikramında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kabristanlık ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu dağıtıp, lokum ikramında bulundu.

Şanlıurfalı vatandaşlar bu bayram da mezarlıklara akın ederek aile mezarlarını ziyaret edip dualar okudu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kent geneli ve 13 ilçede bulunan mezarlıklara gelen vatandaşlara görevliler tarafından gül suyu ve lokum dağıttı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi
Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi
Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi
Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi - Son Dakika


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