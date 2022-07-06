Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

06.07.2022 13:21
Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Yozgat Belediyesi Kurban Bayramı öncesi tüm mezarlıklarda genel bakım ve onarım çalışması yaptı.

Yozgat Belediyesi Kurban Bayramı öncesi tüm mezarlıklarda genel bakım ve onarım çalışması yaptı.

Mezarlıklarda yıl boyu düzenli olarak yaptıkları bakım ve onarım çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, mezarlıkların bayram öncesi pırıl pırıl olacağını söyledi.

Tanışman, "Ekiplerimiz bakım ve temizlik çalışmaları yaparak mezarlıklarımızı bayrama hazır hale getiriyor. Mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların bakımı, bakımları yapıldı" diye konuştu. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Yozgat Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor - Son Dakika

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