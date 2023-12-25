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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, esnafı ziyaret etti

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Limon Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve esnafa bol kazanç diledi. Başkan Tarhan, ilçe esnafıyla sıklıkla görüşmeler sağlayarak, taleplerini takip ettiğini ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorunları dinlediğini belirtti. Mezitli halkından aldığı güçle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, esnafı ziyaret etti
25.12.2023 - 17:20,
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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli esnafına ziyarette bulundu. Limon Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret eden ve vatandaştan gelen talepler ile önerileri dinleyen Başkan Tarhan, esnafa bol kazanç diledi.

Ziyarette esnafın yoğun ilgisiyle karışlanan Başkan Tarhan, "Göreve geldiğim günden bu yana ilçe esnafıyla sıklıkla görüşmeler sağlayarak, taleplerini yakından takip ediyorum. İlçemizdeki esnafla görüşmelerim esnasında vatandaşlarla da bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan gelen tüm önerileri dikkate alıyoruz. Mezitli'mizde yaşayan 65 yaş üstü tüm emeklilere bin TL ikramiye vererek, bir nebze de olsa destek olmuştuk. Buna benzer çalışmalarımızı Mezitli halkından aldığımız güç ile sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: ANKA
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