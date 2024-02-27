Mezitli Belediye Başkanı Kadın Üretici Pazarlarını Ziyaret Etti

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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan Kadın Üretici Pazarları'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Tarhan, Yeni Mahalle, Akdeniz Mahallesi ve Kuyuluk Mahallesi'ndeki Kadın Üretici Pazarları'nı gezdi. Kadınların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Tarhan, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini dile getiren Tarhan, özetle şunları söyledi:

"CHP Genel Merkezi tarafından adayların eğilim yoklaması ve anketlere göre değerlendirileceği söylenmişti. Bunun üzerine CHP'den belediye başkanlığı adaylığı başvurumu yaptım. Fakat bu söylenen talepler yerine gelmedi. Anketlerde çok yüksek çıkmama, başarılı bir belediyecilik yapmama rağmen adaylığım gerçekleşmedi.Halktan gelen talep üzerine bağımsız aday olarak başvurumu yaptım.

"KAYBEDECEĞİM SEÇİME GİRMEYECEĞİMİ BENİ TANIYANLARINIZ ÇOK İYİ BİLİR"

Kaybedeceğim seçime girmeyeceğimi beni tanıyanlarınız çok iyi bilir. Solcu ve demokrat aileden gelen birisiyim. Halkımızın yoğun talebi üzerine bağımsız olma kararı aldım ve çeşitli engelleme çabasına girilse de mücadele ederek, Mezitli halkı ile birlikte seçimi kazanıyoruz."