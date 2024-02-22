Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bağımsız olarak seçimlere gireceğini açıkladı

Yerel

Mezitli Belediyesi tarafından Menderes Mahallesi Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konsere katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 31 Mart seçimlerine bağımsız olarak gireceğini açıkladı.

Mezitlililerin, Menderes Mahallesi Demokrasi Meydanı'nda şarkıcı Betül Demir ile buluştuğu konsere, Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte katıldı. Konserde, yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıklayan Tarhan, şunları söyledi:

"Makam sevdalısı değil, Mezitli sevdası ile size hizmet verdim. Alnım açık, başım dik olarak huzurunuzdayım. Göreve devam etmek ve bir dönem daha görev almak üzere partime başvurumu yaptım. Bütün anketlerde önde olduğum açıklandı. İlçe örgütümüz oybirliği ile iki önemli karar aldı, birincisi temayül yoklaması ile adayın belirlenmesi, alınan ikinci karar ise benim aday belirlenmem yönünde idi. Bu iki karar da yok sayıldı. Başkanlık dönemimdeki hizmetlerimizi çoğunuz biliyorsunuz. Bütün personelimizle canla başla, büyük bir gayretle size hizmet verdik. Son aşamaya kadar sürekli anketlere göre yeniden Mezitli adayının değerlendirileceği söylemine karşın değişiklik yapılmadı. Kısa zaman önce aday gösterilmediğimi şaşkınlıkla öğrendim. Bir konuyu anlayamıyorum: halkın tercihi, ilçe örgütünün kararları neden yok sayılıyor? Kamuoyu araştırmaları neden yok sayılıyor? Genel Merkezimiz hangi tercihi hangi yöntemle yapıyor? 4 milletvekilinden üçünün görüşü niçin alınmıyor? Bunun için bir gerekçesi var mı? Bu açıklamayı beklesem de alamadım. ve sonunda 1 Nisan'a kadar, sadece parti üyeliğinden geçici olarak ayrılmak zorunda bırakıldım, sosyal demokrat kimliğimle bağımsız olarak sadece ve sadece size güvenerek yola çıktım. Bağımsız olarak adaylığımı ilk defa huzurunuzda açıklıyorum. En üst makam halkın makamıdır! En güzel, en güçlü ittifak halkın ittifakıdır. Yarınlar fikri ve vicdanı hür insanlarındır. Hepinizi saygıyla sevgiyle kucaklıyorum."