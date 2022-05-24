Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Sanayi Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

24.05.2022 10:18
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan,  Mezitli Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Sanayi sitesini dolaşarak esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Tarhan, aracını tamir için gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyarette, esnafın yaşadığı sıkıntılarla ilgili fikir alışverişi yapılırken, sanayinin taşınması konusunda görüşler aktarıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan,  Mezitli Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Sanayi sitesini dolaşarak esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Tarhan, aracını tamir için gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyarette, esnafın yaşadığı sıkıntılarla ilgili fikir alışverişi yapılırken, sanayinin taşınması konusunda görüşler aktarıldı.

Görevde bulunduğu 8 yıllık süreçte halk günleri, esnaf ve ev ziyaretleri ile vatandaşlarla buluştuğunu söyleyen Başkan Tarhan, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya olarak koronavirüs gibi çok özel bir süreci atlatmış durumdayız. Virüs dalgasının neden olduğu ekonomik ve sosyal kriz insanlarımızı bunaltmış durumdaydı. Bunun sonrasında yaşanan ekonomik kriz de esnafımızı ve vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakmıştır. Esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ederek görüş ve önerilerini de aldık. Yaşanan sürecin atlatılması için çok önemli fikir ve öneriler aldık" dedi.

İletilen dilek ve şikayetlerle bizzat ilgilenerek çözüm için talimat verdiğini aktaran Başkan Tarhan, "Halkımızdan gelen istek ve şikayetler sayesinde en kısa sürede sorunu tespit edip çözüme kavuşturmaktayız. Vatandaşlarımız her salı belediyemize gelip, bizzat benimle görüşüp sorunlarını anlatabildiği gibi evinden, iş yerinden, cep telefonlarından, sosyal medya üzerinden, internet erişiminin olduğu her yerden belediyenin sitesine girip, başkana mesaj butonunu tıklayarak tüm istek ve şikayetlerini bildirebilirler. Biz bununla da yetinmiyoruz, ulaşamadığımız her vatandaşımızın ayağına giderek görüşlerini dinliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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