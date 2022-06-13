Mezitli Belediyesi Bale Kursiyerlerinden Sezon Finali Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Mezitli Belediyesi Bale Kursiyerlerinden Sezon Finali Gösterisi

13.06.2022 15:50
Mezitli Belediyesi Bale Kursiyerlerinden Sezon Finali Gösterisi

Mezitli Belediyesi Spor Okulları bünyesinde bulunan Bale Okulu'nda eğitim alan kursiyerler sezonu etkileyici bir gösteri ile tamamladı. Mezitli Belediyesi Bale eğitmeni Ahmet Demirci tarafından hazırlanan özel koreografi ile Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi sahnesine çıkan minik balerin ve baletler sergiledikleri başarılı performanslarla ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Mezitli Belediyesi Spor Okulları bünyesinde bulunan Bale Okulu'nda eğitim alan kursiyerler sezonu etkileyici bir gösteri ile tamamladı. Mezitli Belediyesi Bale eğitmeni Ahmet Demirci tarafından hazırlanan özel koreografi ile Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi sahnesine çıkan minik balerin ve baletler sergiledikleri başarılı performanslarla ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan'la birlikte izlediği, spor okullarında bale eğitimi alan öğrencilerin yıl sonu gösterisi kostüm ve sahne koreografisi ile de tam not aldı.

Birbirinden zor figürleri ustalıkla gerçekleştiren miniklerin gösterisi, izleyenleri hayran bıraktı.

Gösteri sonrası eğitim veren bale öğretmenleri ve konservatuVarda okuyan öğrencileri çiçek vererek kutlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, Türkiye'nin özlemi olan tablonun Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Tarhan, "Hayata geçirdiğimiz sanat hamleleri ve yatırımları ile konser ve etkinliklerimizi daha geniş kitlelerin izleyebileceği mekanlara kavuştuk. Kurslarımızın sanatçı arkadaşlarımızın sayıları giderek artıyor ve çok önemli yerlerde gururla bizleri temsil ediyorlar. Mezitli Belediyesi olarak spor ve sanatsal çalışmalar konusunda büyük projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hocamız Ahmet Demirci'nin büyük özveri ve gayretleriyle yine muhteşem bir gösteri izleme şansı bulduk. Minklerimizin tamamı birer sanatçı  olmasalar da sanata ve baleye önem veren aydınlık yüzlü bireyler olarak Türkiye'mizin geleceği olacaklardır" dedi.

YORUMLAR
500
İbrahim Tennuri Ortaokulu üçüncü oldu İbrahim Tennuri Ortaokulu üçüncü oldu TÜZDEV'de coşkulu yılsonu töreni TÜZDEV'de coşkulu yılsonu töreni
Kaynak: ANKA

Neşet Tarhan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi Bale Kursiyerlerinden Sezon Finali Gösterisi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:47 İstanbul'daki vatandaşlarını uyardı! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: En kısa sürede şehri terk edin
15:32 Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti!
15:31 Yabancı uyruklu gruptan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Yabancı şüpheli verdiği ifadede "Kimseyi kovalamadım" dedi
15:30 HDP'den net tavır: Akşener ya da Yavaş'ı aday gösterirseniz kendi adayımızı çıkarırız
15:26 Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
15:23 Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak
15:21 Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı
15:17 Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 16:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi Bale Kursiyerlerinden Sezon Finali Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement