Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Otizmli Ünsal'ın Üniversite Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Otizmli Ünsal'ın Üniversite Heyecanına Ortak Oldu

26.08.2022 11:06
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Otizmli Ünsal'ın Üniversite Heyecanına Ortak Oldu

Mezitli Belediyesi tarafından yaşamı belgesel yapılan otizmli Mert Ünsal üniversiteli oldu. Ünsal, Toros Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü’ne kaydını, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte yaptı.

Mezitli Belediyesi tarafından yaşamı belgesel yapılan otizmli Mert Ünsal üniversiteli oldu. Ünsal, Toros Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü'ne kaydını, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte yaptı.

Annesi Jülide Güzel ve arkadaşlarının da eşlik ettiği Ünsal, gerekli belgeleri üniversitenin kayıt bürosuna vererek resmen üniversiteli oldu. Üniversiteyi çok beğendiğini ve yeni arkadaşlar edinecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ünsal, okulunu başarıyla bitirmek istediğini söyledi.

Kendilerinin de en az özel öğrencileri kadar heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, "Mert bizim başarı hikayemiz olacak. Kendi başarı hikayesini zamanında yazmış ve tüm basamakları tırmanarak üniversiteli olmuştur. Çok güzel bir süreç geçirerek üniversitemizden de başarıyla mezun olacağını biliyoruz. İlk derse gelmesini biz de heyecanla bekliyoruz. Ayrıca Mezitli Belediyesi ile Otizm Köyüne bir Bilim Merkezi kurulması konusunda da iş birliği yapacağız" dedi.

Mert'in özel gününde onunla birlikte olmak istediğini paylaşan Başkan Tarhan ise "Bizim için önemli bir yeri olan Mert Ünsal, Fen Lisesi'ni başarıyla bitirerek şimdi üniversiteye kayıt yaptırdı. Örnek bir öğrenci olarak başarı basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Bundan sonra Türkiye'ye yararlı teknik bir insan olarak yetişecek. Bu konuda büyük destek sağlayan Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz ve ekibine teşekkür ederiz. Sayın rektörümüz bizlere başta Otizm Köyümüz olmak üzere farklı projelerde destek vereceğini dile getirdi. Rektörümüze gösterdiği ilgi nedeniyle de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Otizmli Ünsal'ın Üniversite Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
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