Mezitli\'de Bahar Konseri Coşkusu

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Mezitlili vatandaşlar, baharın gelişini müzik ve coşku dolu bir konserle karşıladı. Mezitli Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Naba Akustik sahne aldı.

Mezitli Belediyesi, Menderes Mahallesi Denizhan 1 Sitesi önünde Mersin'in sevilen sanatçılarından Naba Akustik'i ağırladı. Renkli görüntülerin oluştuğu konserde, coşkulu anlar yaşandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konser öncesinde şunları söyledi:

"Baharın gelişiyle birlikte Mezitli'de bir araya gelerek bu mutlu anı yaşamak istedik. Müziğin ve sanatın birleştirici gücünü görmek, bizleri ayrıca mutlu ediyor. Mezitli halkının baharı böylesine coşkuyla karşılaması, bizleri gelecek etkinlikler için daha da motive ediyor. Baharın gelmesi birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirdiği, insanların birbirine kötü söz konuşmadığı söylenir. Siyaset öyle bir şey ki maalesef duyuyoruz ve üzülüyoruz. Mezitli'ye girerken bizim billboardlarda 'Daha Mutlu Daha Özgür, Burası Mezitli' sloganlarını görürüz. Mezitli halkının özgür ve mutlu bir düşünceye sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok az kaldı Mezitli'de mutluluk devam edecek."