Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde kutladı - Son Dakika
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Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde kutladı

24.04.2022 11:33
Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde kutladı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü'nde düzenlenen etkinlikte kutladı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Mezitli Belediyesinin 'Mutlu Yaşam Köyü'nde düzenlenen etkinlikte kutladı.

Çocuk tiyatrosu, palyaço gösterisi, yarışmalar, uçurtma şenliği, interaktif gösterilerin yapıldığı şenlikte, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarla kent merkezindeki çocuklar, güzel havada birlikte bayram kutlamanın sevincini yaşadı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Mutlu Yaşam Köyü'nün tüm aktivitelerinden yararlanarak unutulmaz anlar yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da birkaç kişiyle Samsun'a çıkmasının ardından bir yıl bile geçmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğunu hatırlatan Başkan Tarhan, "23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram. Bunu çok iyi anlayarak çocuklara verilen öneme ve değeri iyi anlamak gerekiyor. Mutlu Yaşam Köyümüzü yaparken tüm çocuklarımızın annesi, babası, anneannesi, babaannesi, dedesiyle güzel ve mutlu zaman geçirmelerini amaçladık. Kimi spor, kimi müzik yapsın. Hayvanlarla zaman geçirsin istedik. Her yıl dünya genelinde onlarca genç geliyor ve buralarda konaklıyor. Artık burasını dünya biliyor. Mezitlili çocukları da burada buluşturmaktan dolayı mutluyuz" dedi. - MERSİN

Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde kutladı
Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde kutladı
Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde kutladı

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Mezitli'de 23 Nisan coşkusu Tepeköy'de başladı Mezitli'de 23 Nisan coşkusu Tepeköy'de başladı Mezitli'de 23 Nisan Coşkusu Tepeköy'den Başladı Mezitli'de 23 Nisan Coşkusu Tepeköy'den Başladı

23 Nisan, Mezitli, Mersin, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde kutladı - Son Dakika


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