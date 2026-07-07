Mezitli Meclis Toplantısında katılımcı belediyecilik vurgusu

Mersin'in Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen Mezitli Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, toplantıya gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeyi ortak akıl anlayışıyla yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısına emekçi kadınlar, emekliler, esnaf, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meclis salonunu dolduran vatandaşlar, Başkan Tuncer'e destek verirken, toplantıda ilçenin geleceğine ilişkin gündem maddeleri ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Tuncer, yoğun katılımın kendisini duygulandırdığını belirterek, "Bugün o salona sığmayan sadece hemşehrilerimiz değildi; bir kentin umudu, inancı ve ortak sevgisiydi. Gözlerimizi yaşartan, kalbimizi göğsümüze sığdırmayan bu büyük destek için tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Mezitli'nin en büyük gücünün halkın birlik ve dayanışması olduğunu vurgulayan Tuncer, "Emekçi kadınlarımızın, emeklilerimizin, esnafımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin desteğiyle ortak akıl anlayışıyla çalışmaya, hizmet üretmeye ve Mezitli'yi birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Biz birlikte çok güzeliz, birlikte çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların yoğun katılımının katılımcı belediyecilik anlayışının önemli bir göstergesi olduğu belirtilirken, Mezitli Belediyesinin vatandaşlarla birlikte ilçeye değer katacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceği ifade edildi. - MERSİN